Friedrich Merz hat nicht vor, hier die sozialdemokratische Seele allzu sehr zu streicheln. Es ist das erste Mal, dass ein Kanzler der CDU bei einer Konferenz des SPD -Wirtschaftsforums auftritt. Und der legt im Berliner Humboldt-Carré an diesem Mittwoch so los: „Die Probleme auf dem Arbeitsmarkt sind offensichtlich: Hohe Teilzeitquoten. Anreize für frühes Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt. Transfersysteme, die Mehrarbeit teilweise sogar entwerten.“ Er wolle ein System schaffen, so Merz, in dem es sich lohne, wieder „mehr zu arbeiten“.

Er schaut in den Saal. Ob das einigen bekannt vorkomme? Nun, er habe da gerade aus der Rede Lars Klingbeils bei der Bertelsmann-Stiftung zitiert. Zwar ist der Vizekanzler und SPD-Vorsitzende Klingbeil in seinem Reformeifer von den eigenen Leuten eher ausgebremst worden, aber Merz betont in seinem „politischen Impuls“, dass sie als Koalition doch oft näher beieinander seien, als es den Anschein habe. Und er bedankt sich mehrfach bei den Kollegen der SPD. Man habe „mehr erreicht, als mancher draußen in der Bevölkerung wahrnimmt oder wahrnehmen will“.

Mehr Zuversicht, bitte!

Hier hat Merz an diesem Abend deutlich mehr Fürsprecher als, sagen wir, bei der Parlamentarischen Linken der SPD im Bundestag. Und es ist ja auch ein besonderes Signal. Der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende tritt bei der Veranstaltung eines wichtigen politischen Wettbewerbers auf – das wäre in den USA, wo in den Stunden zuvor bekanntlich eine wahrhaft historische Zwischenwahl stattgefunden hatte, seit vielen Jahren undenkbar.

Als er gerade in Asien unterwegs war, sei er darauf angesprochen worden sei, was es doch für ein starkes Zeichen sei, dass die ganze Bundesregierung jüngst eine Investitionskonferenz veranstaltet habe, sagt Merz. Draußen sei der Blick viel positiver als oft daheim – und der Standort weiter attraktiv. Mehr Zuversicht, bitte!

Und er legt die Latte hoch: Deutschland solle führende KI-Nation bis 2030 werden. „Das ist ein Beitrag zur digitalen Souveränität Europas.“ Dafür müssten aber auch etwa für Rechenzentren Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Und er betont. „Wir werden einen irrsinnigen Strombedarf haben.“ In den USA würden Kernkraftwerke bereits reaktiviert. Die Telekom, die Schwarz-Gruppe Microsoft planten Milliardeninvestitionen in Deutschland.

Wir haben gerade erst angefangen. Vizekanzler Lars Klingbeil

Wie es oft an Details hakt, oder das Mindset verhindert, dass Dinge in die Beschleunigung kommen, zeigt dann die Diskussion mit Ines Zenke, der Präsidentin des Wirtschaftsforums. Die Juristin berichtet von einem Fall, wo ein Kohlekraftwerk stillgelegt werden und dort eine Produktionskapazität für neue erneuerbare Energie entstehen sollte – doch eine Behörde habe das Kraftwerk dann als Industriedenkmal eingestuft und unter Denkmalschutz gestellt. Merz verweist als Antwort darauf, wie gerade im Kabinett Bauministerin Verena Hubertz (SPD) eine Bilanz zu einem Jahr „Bauturbo“ vorgelegt habe. Das Ergebnis: Viele Kommunen nutzten die Erleichterungen beim Bauen gar nicht, weil es Angst vor Klagen gibt. „Wir müssen unsere Verwaltung in die Lage versetzen, auch mal ein Risiko einzugehen und dafür von der Haftung freistellen“, sagt Merz. Also klarmachen, wenn ein Fehler passiere, „dann wird euch nicht der Kopf abgerissen“.

Dass Merz ihre Einladung angenommen habe, sei „keine Selbstverständlichkeit“ und ein Beweis für die gegenseitige Wertschätzung unter Demokraten, hatte Zenke schon Stunden vor Merz’ Auftritt betont, als sich der andere Stargast aus der Koalition ankündigte. Und: „Das ist ein Zeichen, dass es um diese Koalition besser steht, als manche uns glauben machen wollen“ sagte Zenke, die den SPD-nahen Unternehmerverband seit 2021 führt.

Er spricht ein paar Stunden vor dem Kanzler auf derselben Veranstaltung – und betont die Gemeinsamkeiten in „dieser Koalition“: Lars Klingbeil. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Und tatsächlich, auch Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil nutzte zuvor die Gelegenheit, um nicht das Trennende, sondern die Gemeinsamkeiten „dieser Koalition“ hervorzuheben. Als jemand, der zweimal in den USA gelebt habe, sei das ein schöner Morgen gewesen, sagte der Vizekanzler mit Blick auf das Wahlergebnis. Das mache zuversichtlich auch für die politische Mitte in Europa. Grundsätzlich rate er dazu, nicht immer nur gebannt darauf zu starren, wer im Weißen Haus sitze und was dort entschieden werde. Deutschland und Europa müssten vielmehr daran arbeiten, die eigene wirtschaftliche Stärke und Widerstandsfähigkeit auszubauen, um ihre Abhängigkeit von anderen zu verringern.

Womit man bei „dieser Koalition“ wäre, für die „Arbeit und Wirtschaft die Themen Nummer eins“ seien, wie Klingbeil betonte. „Deutschland ist zurück“, sagte er mit Verweis auf jüngste Zahlen zum Wirtschaftswachstum, nur um gleich hinterherzuschieben, dass man sich deshalb „natürlich nicht zurücklehnen“ dürfe.

Aber: Die Bundesregierung sei auf dem richtigen Weg, habe den Kurs gegenüber China verschärft, die Investitionsbedingungen für die Betriebe verbessert und mit der Kapital- sowie der Frühstartrente auch die Finanzierungsmöglichkeiten gerade für junge Unternehmen erheblich ausgeweitet. Jeden Tag müsse man sich fragen, „wie wir dieses schöne Land noch besser machen können“, meinte der Bundesfinanzminister in einem Anfall von Pathos. Klar sei: „Wir haben gerade erst angefangen.“

Merz klingt da dann einige Stunden später ganz ähnlich, als wollten beide Koalitionspartner neue Zuversicht, Reformfreude und Aufbruch herbeireden. Aber Merz spart auch den Dissens nicht aus. Bei der Rente müssten alle Vorschläge der Rentenkommission umgesetzt werden, so Merz. „Das Ganze ist ein ausgewogenes Gesamtkonzept. Das Ende der Frühverrentung muss Teil des Gesamtpakets bleiben.“ Zugleich deutet er bei der abschlagsfreien Rente bei 45 Beitragsjahren Härtefallregelungen an – das könnte eine Kompromisslinie sein. Das gibt hier Applaus, denn die wachsenden Beitragslasten treffen ja auch gerade die Wirtschaft.

Auf Reisen werde er auf „Berliner Unsinn“ angesprochen, sagt Merz

Am Ende berichtet Friedrich Merz dann nochmal von der Asienreise. Wegen der rot-grün-roten-Pläne zur Vergesellschaftung von Wohnungen sei er darauf angesprochen worden, ob Unternehmen die Verstaatlichung von Eigentum in Deutschland jetzt fürchten müssten. Da habe er geantwortet: „Das ist Berliner Unsinn.“ Seine Regierung lege in Kürze ein Gesetz dagegen vor, es gehe nur um die Frage, ob bei Entschädigungen 80 0der 100 Prozent des Verkehrswerts der Wohnungen zu zahlen seien. Das würde die Pläne unbezahlbar machen. Merz sagt dann noch, er bitte Kollegen der Grünen und der SPD in Berlin: „Hört das auf.“ Und erntet lauten Applaus.

Der Kanzler bleibt länger als geplant. Schließlich betont der Moderator, hier vorne auf dem Display des Tisches, an dem sie auf der Bühne sitzen, stehe seit einigen Minuten mahnend, der Bundeskanzler müsse jetzt wirklich los. Da wendet Friedrich Merz ein, da stehe aber auch noch was in Klammern, nämlich: „leider“.