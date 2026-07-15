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Sommer-PressekonferenzMerz zieht Reformbilanz: „Die Koalition hat Tritt gefasst“

Lesezeit: 3 Min.

Aus seiner Sicht hat die Bundesregierung ihren Rhythmus gefunden: Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch in Berlin.
Aus seiner Sicht hat die Bundesregierung ihren Rhythmus gefunden: Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch in Berlin. IMAGO/Andreas Gora

Bei der traditionellen Sommer-Pressekonferenz gibt sich der Kanzler optimistisch – räumt aber ein, dass die Reformen länger dauern „als gedacht“. Für die US-Regierung hat er eine Warnung.

Von Daniel Brössler und Henrike Roßbach, Berlin

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hält die Schwierigkeiten der schwarz-roten Bundesregierung nach teils turbulenten Monaten für überwunden. „Die Koalition hat Tritt gefasst“, sagte Merz am Mittwoch in Berlin in der Bundespressekonferenz aus Anlass der traditionellen „Sommer-Pressekonferenz“ des Bundeskanzlers. „Wir haben viel getan, die Bundesregierung hat ihren Rhythmus gefunden, trotz mancher Kritik.“ Man habe geliefert, betonte Merz.

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