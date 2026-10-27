Friedrich Merz hat einen mehr als 13 Stunden langen Nachtflug hinter und fünf anstrengende Tage vor sich, als es das erste Mal brenzlig wird. Im modernen Parlamentsgebäude von Singapur steht Merz neben Lawrence Wong, dem Premierminister des Landes. Ob denn, wird Wong von einer Journalistin gefragt, Europa überhaupt noch attraktiv sei für Investoren, wenn er die Unruhen in Frankreich sehe oder auch die Erfolge extremer Parteien in Deutschland.
Merz in AsienDie Welt aus den Fugen? Da hat der Kanzler eine Idee
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Im Kampf gegen die globalen Unsicherheiten schlägt Friedrich Merz in Singapur eine Art europäisch-pazifische Superallianz vor. Auch als Gegenpol zu China und den USA.
Von Daniel Brössler, Singapur
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