Friedrich Merz kommuniziert anders als seine beiden Vorgänger. Angela Merkel und Olaf Scholz waren bedacht darauf, sich nicht zu sehr festzulegen. Seine Karriere ist dagegen geprägt von Klartext und schneidigen Aus- und Ansagen – darin bleibt er sich treu. 2018 zum Beispiel, bei der Bewerbung für den CDU-Vorsitz, sagte Merz: „Wir können wieder bis zu 40 Prozent erzielen und die AfD halbieren.“ Daran wird er bis heute gemessen. Und die AfD könnte ihn nun im nächsten Bundestagswahlkampf an einer Zahl messen, die jedoch eher die Geschichte eines Missverständnisses ist.
Syrien-RückkehrerDer Kanzler, die 80 Prozent und ein fatales „auch“
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Friedrich Merz ist bekannt für klare Ansagen. Doch sein etwas vernuschelter Satz zur Rückkehrquote von Syrern hat ein Missverständnis ausgelöst. Jetzt bemüht sich der Kanzler um Klarstellung.
Von Georg Ismar, Berlin
Besuch in Deutschland:Merz und al-Scharaa sprechen über Rückkehr von 80 Prozent der Syrer
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