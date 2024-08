Es kommt nicht oft vor, dass der Arbeitnehmerflügel der CDU Friedrich Merz lobt. Vor seiner Wahl an die Parteispitze war Merz Vizepräsident des Wirtschaftsrats der CDU, da sieht man manches anders als der Arbeitnehmerflügel. Doch an diesem Freitag hat Merz Forderungen aus seiner Partei nach einer Anhebung des allgemeinen Renteneintrittsalters zurückgewiesen. „Es wird weder im Wahlprogramm noch in einem möglichen Koalitionsvertrag mit uns eine Rente mit 70 geben“, sagte der CDU-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.