Alle fragen sich, wie er das gemeint hat: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.

Das passiert Bundeskanzler Friedrich Merz selten: Der CDU-Chef begeistert seinen Koalitionspartner SPD. Merz hat auf einer Pressekonferenz die private Krankenversicherung attackiert. Dass sie neben den gesetzlichen Krankenkassen existiere, sei ein „erhebliches Problem im Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung“. Und Merz sieht darin keine verzerrte Wahrnehmung, wie er ausdrücklich sagte: „Ich teile die Einschätzung.“ Außerdem kündigte er Gespräche in der Regierung an, daran etwas zu ändern. Konkreter wurde er nicht. Seitdem ist die Aufregung groß.