Das passiert Bundeskanzler Friedrich Merz selten: Der CDU-Chef begeistert seinen Koalitionspartner SPD. Merz hat auf einer Pressekonferenz die private Krankenversicherung attackiert. Dass sie neben den gesetzlichen Krankenkassen existiere, sei ein „erhebliches Problem im Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung“. Und Merz sieht darin keine verzerrte Wahrnehmung, wie er ausdrücklich sagte: „Ich teile die Einschätzung.“ Außerdem kündigte er Gespräche in der Regierung an, daran etwas zu ändern. Konkreter wurde er nicht. Seitdem ist die Aufregung groß.
GesundheitssystemDas steckt hinter Merz’ Attacke auf die private Krankenversicherung
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Die SPD kann ihr Glück kaum fassen: Friedrich Merz findet die private Krankenversicherung ungerecht. Ein Missverständnis? Was die Regierung wirklich plant.
Von Bastian Brinkmann, Berlin
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