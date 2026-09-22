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GesundheitssystemDas steckt hinter Merz’ Attacke auf die private Krankenversicherung

Lesezeit: 3 Min.

Alle fragen sich, wie er das gemeint hat: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.
Alle fragen sich, wie er das gemeint hat: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.
Foto: Florian Gaertner/Imago

Die SPD kann ihr Glück kaum fassen: Friedrich Merz findet die private Krankenversicherung ungerecht. Ein Missverständnis? Was die Regierung wirklich plant.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

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Das passiert Bundeskanzler Friedrich Merz selten: Der CDU-Chef begeistert seinen Koalitionspartner SPD. Merz hat auf einer Pressekonferenz die private Krankenversicherung attackiert. Dass sie neben den gesetzlichen Krankenkassen existiere, sei ein „erhebliches Problem im Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung“. Und Merz sieht darin keine verzerrte Wahrnehmung, wie er ausdrücklich sagte: „Ich teile die Einschätzung.“ Außerdem kündigte er Gespräche in der Regierung an, daran etwas zu ändern. Konkreter wurde er nicht. Seitdem ist die Aufregung groß.

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