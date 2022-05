Von Paul-Anton Krüger und Robert Roßmann, Berlin

CDU-Chef Friedrich Merz will in den kommenden Tagen in die Ukraine reisen. Einen genauen Termin wollte die Partei aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Es hieß am Sonntag aber, Merz werde an der gemeinsamen Klausur der Präsidien von CDU und CSU an diesem Montag in Köln teilnehmen. Die Union will dort eine Erklärung verabschieden, in der sie eine Neujustierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik fordert. Nötig seien eine umfassende Sicherheitsstrategie und ein nationaler Sicherheitsrat, heißt es in dem Entwurf, der der Süddeutschen Zeitung vorlag.

Die Reise von Merz soll laut seinem Stabschef mehrere Botschaften aussenden: Deutschland stehe an der Seite der Ukraine. Die Unterstützung sei keine Frage von Regierung oder Opposition, deshalb habe "die demokratische Mitte" des Bundestags in der vergangenen Woche einen gemeinsamen Antrag zur Unterstützung der Ukraine verabschiedet. Außerdem wolle Merz in Kiew "zuhören und die konkreten Unterstützungsbitten der ukrainischen Gesprächspartner nach Deutschland tragen". Der CDU-Chef hatte schon länger darüber gesprochen, dass er sich eine Reise in die Ukraine vorstellen könne.

Sein Stabschef teilte zwar mit, Merz wolle mit seiner geplanten Reise die gemeinsame staatspolitische Verantwortung von Regierung und Opposition zum Ausdruck bringen. Die Reise wird in Berlin allerdings auch als ein Versuch wahrgenommen, den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu erhöhen. Scholz war seit Beginn des russischen Angriffs noch nicht in der Ukraine und hat bisher auch keine Reise angekündigt. Einen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplanten Besuch hatte die ukrainische Regierung Mitte April abgelehnt und stattdessen den Kanzler eingeladen.

Scholz verteidigte seine Politik: Deutschland werde die Ukraine weiter unterstützen mit Geld und humanitärer Hilfe. "Aber auch das muss gesagt werden: Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, mit Waffenlieferungen, wie viele andere Länder in Europa das auch machen", sagte er bei einer DGB-Kundgebung zum Tag der Arbeit in Düsseldorf, die von Protesten gestört wurde. Er respektiere jeden Pazifismus, aber es müsse einem Bürger der Ukraine "zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die Putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen". Seine Entscheidungen treffe er schnell und abgestimmt mit den Verbündeten, hatte Scholz zuvor der Bild am Sonntag gesagt. "Übereiltes Agieren und deutsche Alleingänge sind mir suspekt", bekräftigte er.

Die Bundesregierung hat inzwischen die Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland weiter reduziert. Bei Öl sei sie auf zwölf Prozent gesunken und bei Gas auf etwa 35 Prozent, teilte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Sonntag mit. Mit Ausnahme von Rosneft seien die Mineralölunternehmen nun in der Lage, mit einem gewissen Vorlauf ihren Bedarf ohne russisches Rohöl abzudecken. Es sei realistisch, die Abhängigkeit von russischen Rohölimporten zum Spätsommer zu beenden. Weitere Beschränkungen sollen im Zuge eines sechsten Sanktionspakets der EU verhängt werden. Beim Gas wurde der Import aus Norwegen und den Niederlanden gesteigert und mehr verflüssigtes Erdgas (LNG) gekauft.