Von Nicolas Richter

Friedrich Merz geht geboostert in die Generaldebatte. Am Vorabend hat der CDU-Chef noch eine Buchvorstellung besucht, eine Biografie über ihn mit dem kraftstrotzenden Titel "Der Unbeugsame". Die Co-Autorin sagte, so heiße auch ein Film mit Robert Redford. Obendrauf gab es sogar Lob von einem Sozialdemokraten: Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel erklärte, Merz habe den Kanzler im Bundestag mal so gereizt, dass der - ohne Manuskript und sichtlich erregt - richtig aus sich herausgegangen sei. "Es braucht schon was, damit Olaf Scholz Emotionen zeigt", sagte Gabriel. Ein wortgewaltiger Oppositionschef mache die Regierung eben besser.