Nach einem Jahr globaler Verwerfungen und innenpolitischer Turbulenzen bittet Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Menschen im Land um Vertrauen in seine Regierung und die Demokratie in Deutschland.
Neujahrsansprache des Kanzlers„Hören wir nicht auf die Angstmacher und auf die Schwarzmaler“
Friedrich Merz stimmt die Deutschen auf ein schwieriges Jahr 2026 ein und wirbt gleichzeitig um Zuversicht. Der Bundeskanzler verweist auf erste Weichenstellungen – und bittet um Geduld.
Von Daniel Brössler, Berlin
