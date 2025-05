Weil Friedrich Merz noch nie Teil einer Regierung war, sind die Fragezeichen kurz vor seinem Amtsantritt als Regierungschef groß: Was für ein Kanzler wird er wohl sein? Als er in der vergangenen Woche, die Ministerinnen und Minister vorgestellt hat, war das vielleicht ein erster Hinweis darauf, wie Merz das Kanzleramt – und das Regieren – angehen will. Er habe vor allem auf die „fachlichen Fähigkeiten“ geachtet, hat er am Montag gesagt. Und: Er habe mit der Zusammensetzung des Kabinetts Aufmerksamkeit auslösen und Erwartungen übertreffen wollen. Mit Blick auf die Auswahl kann man sagen, zumindest hat Merz mit der Wahl seiner Ministerinnen und Minister eines: überrascht.