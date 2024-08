Es gibt da ein Mantra, das Markus Söder immer wieder mal aufsagt: Ein CSU-Chef habe nur einmal im Leben die Option aufs Kanzleramt. Nach dieser Logik hat Söder seine Lebenschance bereits verspielt. Im Frühjahr 2021 lieferte er sich mit CDU-Chef Armin Laschet einen epischen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union. Dass Söder am Ende den Kürzeren zog, war eine Erfahrung, die er noch nicht gemacht hatte in seinem politischen Leben. Der Schmerz darüber war noch Monate später spürbar. Lange hieß es in der CSU, dass Söder in minutenlange, selbsttherapeutische Monologe verfalle, wenn irgendwer irgendwo den Namen Laschet fallen ließ. Und heute?