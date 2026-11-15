Darüber, wie viel Friedrich Merz und Lars Klingbeil noch verbindet, lässt sich streiten, eine Gemeinsamkeit aber ist sicher. Nach eineinhalb Jahren der schwarz-roten Koalition stehen Kanzler und Vizekanzler in ihren Parteien massiv in der Kritik und unter Druck. In der Unionsfraktion herrscht große Unzufriedenheit mit dem Ergebnis der Haushaltsverhandlungen; CDU -Chef Merz wird eine zu große Nachgiebigkeit gegenüber der SPD zur Last gelegt.

Finanzminister und SPD-Chef Klingbeil wiederum wird Überlastung wegen der Doppelrolle in Regierung und Partei vorgeworfen. Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil forderte ihn am Wochenende in seinem Amt als Vorsitzender heraus. In dieser Lage tagt am Dienstag der Koalitionsausschuss.

Wüst fordert die Stromsteuersenkung, und zwar sofort

Ziel aufseiten der Union ist es, doch noch die Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte durchzusetzen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) forderte die Bundesregierung erneut dazu auf, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken. „Stromsteuersenkung für alle, das muss jetzt passieren“, sagte Wüst bei einem kleinen Parteitag der niedersächsischen CDU in Hannover. Finanzminister Klingbeil müsse mithelfen, eine Gegenfinanzierung zu finden – die Senkung würde 5,4 Milliarden Euro im Jahr kosten. Die seit Langem versprochene Entlastung sei eine Frage der Glaubwürdigkeit, betonte Wüst. In den Beratungen zum Haushalt 2027 hatten Union und SPD keine Gegenfinanzierung gefunden. „So, wie es jetzt läuft, kann und darf es nicht weitergehen“, schrieb der CDU-Haushälter Andreas Mattfeldt an Merz.

Für neue Instabilität kann auch die ungeklärte Führungsfrage bei der SPD sorgen. Der frühere Bundesarbeitsminister Heil erklärte am Wochenende seine Kandidatur als männlicher Teil einer neuen Doppelspitze. „Ich möchte mit Euch zusammen dafür sorgen, dass unsere stolze Sozialdemokratie unser Land auch in Zukunft prägt“, heißt es in dem Schreiben an die Landesverbände und Bezirke, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. „Mich hat immer angetrieben, dass wir mit der SPD gemeinsam Dinge zum Besseren verändern können.“ Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas will die SPD bei einem Bundesparteitag am 16. und 17. Januar in Bremen die ganze Parteispitze neu wählen.

Heil, der von 2019 bis 2025 als Vizechef alle Entscheidungen der Partei mitgetragen hatte, gilt als Gegenspieler von Parteichef und Vizekanzler Klingbeil, zumal der für seine Ablösung als Arbeitsminister nach der Bundestagswahl 2025 gesorgt hatte. In der Partei wird darauf verwiesen, dass eine Wahl von Hubertus Heil auch die Zukunft von Klingbeil als Vizekanzler und Finanzminister infrage stellen würde. Zudem gibt es mehrere Anträge für den Parteitag, die eine Trennung von Partei- und Regierungsamt fordern, was sich auch gegen Klingbeil richtet. Die Jusos betonten zudem, sie würden eine weibliche Einzelspitze „ausdrücklich begrüßen“.

Schwesig dürfte den Machtkampf der Männer entscheiden

Klingbeil verteidigte am Sonntag seine Doppelrolle in Partei und Regierung. „Ich habe immer deutlich gemacht, dass ich viel davon halte, dass es eine enge Abstimmung zwischen der SPD als Partei und der SPD in der Regierung gibt. Dafür stehe ich auch als Person“, sagte Klingbeil bei einem Treffen mit der SPD-Basis in Potsdam. „Das habe ich auch als Generalsekretär, als Parteivorsitzender unter Olaf Scholz als Kanzler und Vizekanzler genauso gehandhabt. Die SPD muss vor allem synchron agieren, und da darf es nicht zwei unterschiedliche Lager geben, was die personellen Fragen angeht“, betonte er.

Wie diese Machtfrage ausgeht und was das für die Koalition bedeuten kann, hängt nun vor allem von Manuela Schwesig ab. Sie stellt sich nach der erfolgreichen Bildung einer Koalition mit Linkspartei und Grünen an diesem Montag zur Wiederwahl als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Es wird erwartet, dass sie dann in Kürze mitteilen könnte, ob und in welcher Form sie für den Parteivorsitz kandidieren will: ob alleine und damit als neue Einzelspitze, mit Klingbeil oder mit Hubertus Heil. Ein Termin der Entscheidung könnte der kommende Donnerstagabend sein, wenn es vor dem Bundesrat zu einem Treffen der SPD-Spitze mit den Ministerpräsidenten kommt. „Sie entscheidet den Sieger“, sagte ein Bundestagsabgeordneter der SZ über Schwesigs Rolle.

Obwohl Klingbeil gegen die Union einiges durchsetzen konnte, ist er in der Partei sehr umstritten, vor allem weil eine klare Programmatik fehle und die Umfragen weiter schlecht seien. Vermisst werden auch mehr Erfolge für mehr Verteilungsgerechtigkeit, etwa durch eine höhere Besteuerung von Vermögen und Kapitalerträgen, oder für geringere Lohnnebenkosten und stärkere Bürgerentlastungen.