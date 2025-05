Kanzlerwahl:Wie Friedrich Merz im Bundestag scheiterte

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sitzt wieder auf ihrem Platz im Präsidium, leicht erhöht, in der Mitte des Plenarsaals. Ihr gegenüber wartet Friedrich Merz auf seinen Moment. Streng genommen wartet er seit zwei Jahrzehnten, seit er von einer gewissen Angela Merkel vom Unionsfraktionsvorsitz verdrängt worden war und danach aus der Politik ausschied. Auch in dieser Hinsicht schließt sich da jetzt gewissermaßen ein Kreis, an diesem kalten, sonnigen Dienstagmorgen im Reichstagsgebäude. Merz sitzt unten, die Regierungsbank fest im Blick, und oben, auf der Ehrentribüne, schaut sich seine ewige Widersacherin das Spektakel aus der Vogelperspektive an.

Nur eben ein anderes Spektakel als gedacht.

Um 10.05 Uhr sagt Julia Klöckner: „Ich gebe jetzt das Ergebnis der Wahl bekannt. Mitgliederzahl 630, abgegebene Stimmen 621, ungültige Stimmzettel: einer.“ Dann kommt sie zum Wesentlichen: „Mit Ja haben gestimmt“, Klöckner macht eine kaum merkliche Pause, „310 der Abgeordneten. Mit Nein haben gestimmt: 307. Enthaltungen: drei.“

Merz verschwindet mit versteinerter Miene in seinem Büro

Alle im Plenarsaal und auf den Besuchertribünen wissen in diesem Moment, was dieses Ergebnis bedeutet. Aber die Bundestagspräsidentin muss sich an die Formalien halten. „Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland“, wieder eine kleine Zäsur, „nicht gewählt.“

Zwölf Stimmen Mehrheit haben Union und SPD im neu gewählten Bundestag. Das ist nicht die Welt, aber dramatisch knapp ist es auch nicht. An diesem Tag aber reicht es nicht, um aus dem designierten Kanzler Merz den gewählten Kanzler Merz zu machen. So etwas gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik.

Drei Minuten nach dem Desaster taucht Friedrich Merz auf der Fraktionsebene des Deutschen Bundestages auf, zwei Ebenen über dem Plenarsaal. Mit versteinerter Miene und in Begleitung einer kleinen Unionstruppe verschwindet er in seinem Büro. Krisensitzung. Noch mal fünf Minuten später betritt auch SPD-Chef Lars Klingbeil die Fraktionsebene. Noch ist er SPD-Fraktionschef und damit faktisch zuständig dafür, dass die Mehrheit SPD-seitig steht.

Friedrich Merz geht nach dem verlorenen ersten Wahlgang der Kanzlerwahl durch das Reichstagsgebäude. (Foto: Sebastian Gollnow/DPA)

Klingbeil lässt den Otto-Wels-Saal, in dem sich in diesem Moment seine eigene Fraktion versammelt, links liegen und eilt hinüber zu Merz. Auch dessen Frau Charlotte ist gerade dort angekommen, wenig später betritt Bundestagspräsidentin Klöckner das Büro. Klöckner, bekannt für ihre notorisch gute Laune, ringt sich ein Lächeln ab. Doch selbst ihr kann man ansehen, wie ernst die Lage ist.

„Ich finde das, was heute hier passiert ist, unverantwortlich“, sagt Schwesig

Lange dauert die Besprechung nicht; keine zehn Minuten später verlässt der kleine Kreis wortlos das Büro. Nur Merz selbst sagt etwas: „So, dann gehen wir mal in die Fraktion.“ Ganz so, als gehe hier gerade alles seinen normalen Gang.

In der Sitzung der Unionsfraktion versuchen die Abgeordneten dem Vernehmen nach, Merz wieder ein wenig aufzurichten. Es soll stehenden Beifall geben für ihn. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits klar, dass Merz zumindest an diesem Dienstag nicht mehr Bundeskanzler wird. Am Mittwoch könnte es einen zweiten Wahlgang geben, allerdings nur, wenn zwei Drittel der Abgeordneten einer Änderung der Geschäftsordnung zustimmen. Die Regierungsfraktionen bräuchten dafür also die Unterstützung von Grünen und Linken. Die Alternative: eine Verschiebung des zweiten Wahlgangs auf Freitag.

„Sehr enttäuscht über diesen Vorgang“ zeigte sich nach der SPD-Fraktionssitzung Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. „Ich finde das, was heute hier passiert ist, unverantwortlich“, sagte sie. Als Ministerpräsidentin eines ostdeutschen Bundeslandes wisse sie, wie schwer es gerade sei, alles zusammenzuhalten. Man müsse den Menschen jetzt schnell Antworten geben, eine weitere Hängepartie könne sich das Land schlicht nicht leisten. Ob sie das nicht auch Abgeordneten ihrer eigenen Partei sagen müsse, wird sie gefragt. „Ich möchte mich an den Spekulationen nicht beteiligen“, sagt Schwesig. Auch Nancy Faeser, scheidende Bundesinnenministerin, pflichtet ihr bei. „Ich will keine Schuldzuweisungen machen“, sagt sie.

Hinter den Kulissen aber haben bereits die Schuldzuweisungen begonnen. In der SPD-Fraktion gibt man hinter vorgehaltener Hand zwar zu, dass es ein, zwei, drei Abweichler gegeben haben könne. Aber deutlich mehr? Völlig ausgeschlossen. Doch auch in der Unionsfraktion fehlt es an Vorstellungskraft, dass so viele Abgeordnete aus den eigenen Reihen die Wahl des eigenen Kanzlers vereiteln oder ihm zumindest einen Denkzettel verpassen wollten. Am Morgen, so ist es zu hören, seien nicht nur alle anwesend, sondern auch voller Unterstützung für Merz gewesen.

Doch jetzt, zur Mittagszeit, sprechen die Fakten eine andere Sprache. Die Unzufriedenen, egal in welcher Fraktion, mögen leise gegrollt haben. Aber sie waren da.