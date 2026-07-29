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KabinettsumbildungMerz muss sich dem Unmut stellen

Lesezeit: 3 Min.

Sicher kein einfacher Termin für ihn: Friedrich Merz vor der Sondersitzung der Unionsabgeordneten.
Sicher kein einfacher Termin für ihn: Friedrich Merz vor der Sondersitzung der Unionsabgeordneten. Sebastian Gollnow/dpa

Die Unionsfraktion im Bundestag wählt in einer Sondersitzung Thorsten Frei zu ihrem neuen Vorsitzenden. Sorgen machen muss sich aber einer, der gar nicht zur Wahl stand: der Kanzler.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

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Mit Fraktionssitzungen, die außerplanmäßig im großen Plenarsaal des Bundestags stattfinden, haben die Abgeordneten von CDU und CSU keine guten Erfahrungen gemacht. Im April 2021 kam es bei einem solchen Treffen zu einem Schlagabtausch zwischen den beiden Möchtegern-Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Markus Söder, der Mitauslöser dafür war, dass Laschet später im Wahlkampf von Teilen der Union bestenfalls halbherzig unterstützt wurde und letztlich gegen SPD-Mann Olaf Scholz verlor.

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