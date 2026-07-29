Die Unionsbundestagsfraktion wählt in einer Sondersitzung Thorsten Frei zu ihrem neuen Vorsitzenden. Sorgen machen muss sich aber einer, der gar nicht zur Wahl stand: der Kanzler.

Mit Fraktionssitzungen, die außerplanmäßig im großen Plenarsaal des Bundestags stattfinden, haben die Abgeordneten von CDU und CSU keine guten Erfahrungen gemacht. Im April 2021 kam es bei einem solchen Treffen zu einem Schlagabtausch zwischen den beiden Möchtegern-Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Markus Söder, der Mitauslöser dafür war, dass Laschet später im Wahlkampf von Teilen der Union bestenfalls halbherzig unterstützt wurde und letztlich gegen SPD-Mann Olaf Scholz verlor.