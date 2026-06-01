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Gerüchte um Kanzlertausch„Nach dem Quatsch der letzten Woche“: Wüst und Merz zelebrieren Einigkeit

Lesezeit: 3 Min.

War da was? CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Kanzler Friedrich Merz, NRW-Regierungschef Hendrik Wüst und  NRW-CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak (v.li.) in Meschede.
War da was? CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, Kanzler Friedrich Merz, NRW-Regierungschef Hendrik Wüst und  NRW-CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak (v.li.) in Meschede. OLIVER BERG/AFP

Beim Parteitreffen in Meschede lobt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident den Kanzler. Und der Kanzler lobt die Regierung Wüst. Doch in der CDU rumort es weiter.

Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin

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Eine „Mandatsträgerkonferenz“ im sauerländischen Meschede würde unter normalen Umständen vermutlich nicht für bundespolitische Aufregung sorgen. Außer, es treffen nicht nur nordrhein-westfälischen Bürgermeister, Bundestags-, Landtags- und Europaabgeordnete aufeinander, sondern auch Friedrich Merz und Hendrik Wüst – und das nur wenige Tage nachdem das Gerücht durch Berlin gegeistert war, letzterer könnte ersteren wegen Glücklosigkeit im Amt womöglich ersetzen.

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