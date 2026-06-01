Eine „Mandatsträgerkonferenz“ im sauerländischen Meschede würde unter normalen Umständen vermutlich nicht für bundespolitische Aufregung sorgen. Außer, es treffen nicht nur nordrhein-westfälischen Bürgermeister, Bundestags-, Landtags- und Europaabgeordnete aufeinander, sondern auch Friedrich Merz und Hendrik Wüst – und das nur wenige Tage nachdem das Gerücht durch Berlin gegeistert war, letzterer könnte ersteren wegen Glücklosigkeit im Amt womöglich ersetzen.
Gerüchte um Kanzlertausch„Nach dem Quatsch der letzten Woche“: Wüst und Merz zelebrieren Einigkeit
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Beim Parteitreffen in Meschede lobt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident den Kanzler. Und der Kanzler lobt die Regierung Wüst. Doch in der CDU rumort es weiter.
Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin
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