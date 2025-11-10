Den Tag historisch zu nennen, wäre übertrieben. In der Geschichte der Bundesrepublik markiert er trotzdem eine Premiere. Zum ersten Mal feiert ein amtierender Bundeskanzler am Dienstag seinen 70. Geburtstag. Mit Ausnahme von Konrad Adenauer sind alle Vorgänger und die Vorgängerin von Friedrich Merz aus dem Amt geschieden, bevor sie 70 wurden. Als Adenauer 1949 zum ersten Bundeskanzler gewählt wurde, war er schon älter – nämlich 73. Trotzdem oder womöglich gerade deshalb will Merz keine große Sache daraus machen. Der 11. November sei für ihn ein „normaler Arbeitstag“, sagte er der Süddeutschen Zeitung und anderen Medien.