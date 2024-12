(SZ) Die meisten Menschen, die man im Leben trifft, will man nicht treffen. Man begegnet ihnen im Zug, am Strand, in der Arbeit, im Kaufhaus. Man wundert sich, dass es so viele von ihnen gibt und dass sie immer gerade da sind, wo man selbst ist. Manche von ihnen machen den Eindruck, als könnte es interessant sein, sie kennenzulernen. Sehr viele aber wirken so, als seien sie Zusammenballungen von Wasser, Fetten, Eiweißen und Mineralstoffen, denen die über Zehntausende Jahre stattfindende Evolution des Gehirns die Möglichkeit eröffnet hat, zu Weihnachten bunte Pullover zu tragen. Apropos bunte Pullover: Der neue Grünen-Co-Chef Felix Banaszak kennt Friedrich Merz noch nicht persönlich. Das ist einerseits nicht verwunderlich, weil Banaszak größere Teile seines 35-jährigen Lebens in der grünen Blase in NRW und Berlin zugebracht hat. Andererseits strecken die Grünen gerade Fühler Richtung CDU aus, weil Robert Habeck nur mithilfe der Union Kanzler werden könnte, es sei denn, man entschlösse sich zu einer AfD-Grünen-BSW-Koalition. Der politisch bedeutendste Träger bunter Weihnachtspullover, Markus Söder, will jetzt von den Grünen nichts wissen, wahrscheinlich weil er sie vor nicht allzu langer Zeit ganz okay gefunden hat. Wenn man wissen will, wie Söder demnächst denkt, muss man nur das Gegenteil von dem annehmen, was er gerade sagt.