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ReformdebatteMerz wünscht sich mehr Unterstützung von alten Freunden

Lesezeit: 3 Min.

Bei der Stiftung Familienunternehmen erklärt Kanzler Friedrich Merz, warum er in der Koalition mit der SPD nicht durchregieren kann.
Bei der Stiftung Familienunternehmen erklärt Kanzler Friedrich Merz, warum er in der Koalition mit der SPD nicht durchregieren kann. Michael Kappeler/dpa

Der Kanzler besucht die Familienunternehmer, die geben sich enttäuscht und frustriert von der Bundesregierung. Merz reagiert mit einer überraschenden Forderung.

Von Daniel Brössler, Berlin

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Unter den Menschen, die dem Kanzler gerade in die Quere kommen, ist einer besonders hartnäckig. Am späten Donnerstagnachmittag ist es wieder so weit. Friedrich Merz hat einen Termin im vornehmen Hotel Adlon. Geladen hat die Stiftung Familienunternehmen und Politik. Als Ehrengast des „Tags der Familienunternehmen“ wird Merz zunächst freundlich begrüßt. Man kennt sich, man schätzt sich.

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