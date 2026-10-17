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Merz bei JU„Es gibt auch für mich Grenzen“

Lesezeit: 3 Min.

Friedrich Merz  bei seiner Rede beim Deutschlandtag der Jungen Union in Bonn
Friedrich Merz  bei seiner Rede beim Deutschlandtag der Jungen Union in Bonn
Foto: Ina Fassbender/AFP

Der Kanzler spricht beim Deutschlandtag der Jungen Union über den Fortbestand der Koalition. Beim Umgang mit der JU bemüht Merz sich zu zeigen, dass er aus alten Fehlern gelernt hat.

Von Robert Roßmann, Bonn

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Diesmal also „Storm II“. Auf Deutschlandtagen der Jungen Union marschieren die CDU-Granden traditionell zu einer Einlaufmusik in den Saal. Eine Einlaufmusik, die die JU aussucht. Sie soll immer auch eine Botschaft sein. „We stay united through the storm“, heißt es in dem Song. Man kann das als Versprechen deuten – oder als Aufforderung. In jedem Fall ist es der Moment, in dem sich zeigt, dass die Junge Union und der Kanzler es hier in Bonn noch einmal miteinander probieren wollen.

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