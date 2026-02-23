Der späte Februar und der frühe März zeichnen sich im Kalender des Bundeskanzlers durch gleich drei Termine aus, die als herausfordernd eher zurückhaltend beschrieben sind. An den ersten, den CDU-Parteitag, kann Friedrich Merz nun ein Häkchen setzen. Seine Partei hat ihn mit 91 Prozent als Vorsitzenden bestätigt, womit er schon mal die Sorge los ist, angeschlagen aus dieser Veranstaltung hervorzugehen.