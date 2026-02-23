Der späte Februar und der frühe März zeichnen sich im Kalender des Bundeskanzlers durch gleich drei Termine aus, die als herausfordernd eher zurückhaltend beschrieben sind. An den ersten, den CDU-Parteitag, kann Friedrich Merz nun ein Häkchen setzen. Seine Partei hat ihn mit 91 Prozent als Vorsitzenden bestätigt, womit er schon mal die Sorge los ist, angeschlagen aus dieser Veranstaltung hervorzugehen.
Deutschland und ChinaWas Friedrich Merz in Peking erreichen will
Lesezeit: 3 Min.
Bloß keine Illusionen: Das Verhältnis zu China ist geprägt von Abhängigkeiten, knallhartem Wettbewerb – aber auch der Suche nach neuen Partnern. Die Reise des Kanzlers wird keine leichte Mission.
Von Henrike Roßbach, Berlin
Auslandsreise des Kanzlers:Was China von Merz erwartet
Der Bundeskanzler dient Peking als Projektionsfigur: Mit seiner Hilfe solle sich Deutschland stärker von den USA emanzipieren – und China als Partner sehen, nicht als Rivalen.
