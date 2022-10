Von Florian Keisinger

Eine beliebte Politiker-Binse lautet, dass an erster Stelle stets das Land stehe. Dann komme die Partei und zuletzt die eigene Person. Die Journalisten Jutta Falke-Ischinger und Daniel Goffart haben sich in ihrem Buch über den CDU-Politiker Friedrich Merz für die umgekehrte Reihenfolge entschieden. Das erste der drei Großkapitel behandelt den Politiker und die Person Merz, der zweite Teil skizziert die Herausforderungen, welche die CDU auf ihrem angestrebten Weg zurück von der Oppositionsbank in die Regierung in den kommenden drei Jahren bewältigen muss, das dritte Kapitel schließlich beschäftigt sich mit den zu bewerkstelligenden Aufgaben Deutschlands in der Innen- und Außenpolitik.

Detailansicht öffnen Jutta Falke-Ischinger, Daniel Goffart: Der Unbeugsame. Friedrich Merz, die Union und der Kampf um die Macht. Langen-Müller-Verlag, München 2022. 240 Seiten, 25 Euro. (Foto: LMV)

Die Rückkehr Merz' nach gut zehn Jahren Politikabstinenz an die Spitze der CDU ist für das Autorenduo ein in der Geschichte der Bundesrepublik einmaliges Comeback. Wie konnte es dazu kommen? Und kann es dem Politikveteranen gelingen, die CDU und sich selbst so zu positionieren, dass die Union bei der Bundestagswahl 2025 wieder stärkste Kraft im Bund wird und Merz Olaf Scholz als Bundeskanzler ablöst? Die Antwort darauf lautet grundsätzlich Ja, allerdings nur, wenn sowohl Merz als auch die CDU einen beachtlichen Transformationsprozess bewältigen.

Merkel verdrängt Merz 2002 von der Spitze

Nach kurzen Exkursen in die Jugend- und Studienzeit von Merz - aufgewachsen im Sauerland, wohlbehütetes Elternhaus, Abitur mit einer Ehrenrunde, Engagement in der Jungen Union, Jurastudium in Bonn, Burschenschaftler - setzt das Buch mit der Politik der frühen 2000er-Jahre ein. Seit 1994 im Deutschen Bundestag und von 2000 an Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, galt Merz als Shootingstar der Union. Der Bruch erfolgte mit der Bundestagswahl 2002. In einem mit dem geschlagenen Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber abgestimmten Coup verdrängte Angela Merkel Merz von der Fraktionsspitze; das ihm angebotene Amt des Bundestagspräsidenten lehnte er ab ("völlig indiskutabel"). Die für Merz demütigende Niederlage führte dazu, dass er sich zunächst aus seinen Spitzenämtern in der Union und wenige Jahre später ganz aus der Politik zurückzog und stattdessen als gut dotierter Rechtsanwalt und Multi-Aufsichtsrat in der Wirtschaft anheuerte. Seine innen- und außenpolitischen Netzwerke pflegte er in dieser Zeit vor allem im Wirtschaftsrat der CDU und in der Atlantik-Brücke, deren Vorsitz er zeitweise innehatte.

Bewunderung für den "Politikjunkie"

Insofern ist es konsequent, dass Merz' Rückkehr in die Politik mit dem Ende der Ära Merkel einherging, deren Beginn Falke-Ischinger und Goffart in der Asylkrise 2015 verorten. Bewundernd verfolgen die Autoren die Hartnäckigkeit und Kampfeslust, mit der der "Politikjunkie" Merz sein von den meisten Beobachtern als aussichtslos erachtetes Comeback gegen zahlreiche parteiinterne Widerstände vorantrieb. Letztlich waren es zwei Wahlniederlagen, die ihm den Weg an die CDU-Spitze ebneten: Zum einen das schwache Abschneiden der CDU bei den Landtagswahlen in Hessen im Oktober 2018, das dazu führte, dass Merkel ihren Parteivorsitz aufgab; zum anderen die Niederlage bei der Bundestagswahl 2021, die ihm nach der Abdankung des glücklosen Kanzlerkandidaten Armin Lachet eine unerwartete dritte Chance auf den Parteivorsitz eröffnete, die er diesmal mit einem klaren Votum der Parteimitglieder für sich nutzte.

Dass Merz im Februar 2022 Ralph Brinkhaus vom CDU/CSU-Fraktionsvorsitz mit dem Argument verdrängte, in Oppositionszeiten gehörten die Führung von Partei und Fraktion in eine Hand, entbehrt nicht einer gewissen Ironie; mit genau der gleichen Begründung hatte sich Merkel zwanzig Jahre zuvor ihres Rivalen Merz entledigt.

Der Markenkern der CDU ist nicht erkennbar

Die eigentliche Herausforderung, so Falke-Ischinger und Goffart, steht allerdings noch bevor: Die Union wieder mehrheitsfähig und Merz kanzlertauglich zu machen. Ein Vorhaben, das, folgt man dem Autorenduo, in mancherlei Hinsicht der Quadratur des Kreises gleicht. Denn Merz muss dafür außerhalb der Kernwählerschaft der Union deutlich stärkeren Anklang finden als bisher, ohne dabei jedoch die eigene konservative Klientel zu verprellen. Konkret bedeutet das dreierlei: Erstens, deutlich mehr Frauen und junge Menschen für die Union zu gewinnen als bei den Bundestagswahlen 2021; zweitens, der AfD im Osten mit einem konservativen Profil Stimmen abzuringen; und drittens, den Grünen im Westen als progressive Fortschrittspartei Konkurrenz zu machen.

Detailansicht öffnen Nicht immer ging es so lustig zu zwischen den beiden: Die CDU-Generalsekretärin und designierte Parteivorsitzende Angela Merkel unterhält sich 2000 mit dem neuen CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz. (Foto: Ralf Hirschberger/dpa)

Inhaltlich hängt aus Sicht von Falke-Ischinger und Goffart viel davon ab, ob es Merz gelingt, im Rahmen der angestoßenen Grundsatzdebatte die Union als "konservativer Avantgarde" im Parteienspektrum zu positionieren. Zumal sich das auszufüllende Themenspektrum nach den 16 Merkel-Jahren, die vor allem durch reaktives Krisenmanagement geprägt gewesen seien, als breit gefächert erweise: Von der inneren und äußeren Sicherheit über die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft bis hin zur Generationengerechtigkeit und Stabilität der Gesellschaftsordnung bedürfe es grundlegend neuer Konzepte, mit denen die Union ihren fehlenden Markenkern in Abgrenzung zu SPD (Soziales), Grünen (Umwelt) und FDP (Freiheit) zurückerlangt. Dass der inhaltlich versierte Merz die programmatische Neuaufstellung der Union bewerkstelligt, trauen Falke-Ischinger und Goffart ihm durchaus zu.

Merz ist bisher zu unbeliebt in der Bevölkerung

Als herausfordernder erachten sie hingegen, Merz' persönliche Zustimmungswerte in der Bevölkerung auf ein Niveau zu heben, das für eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur erforderlich ist. Dafür sei unerlässlich, dass Merz seine Impulsivität unter Kontrolle bekomme und an seinem öffentlichen Auftreten arbeite. Ob dabei wirklich eine "emphatische Kommunikation" à la Robert Habeck oder Daniel Günther der richtige Weg für Merz ist, wie Falke-Ischinger und Goffart andeuten, sei dahingestellt. Womöglich reicht es schon, künftig auf herablassende Ausfälle wie jüngst im Bundestag gegen Außenministerin Baerbock und deren Konzept einer feministischen Außenpolitik zu verzichten.

Detailansicht öffnen Schwieriger Aufstieg zur Spitze: Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz (Mitte), Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (rechts) und Gesundheitsminister Jens Spahn (links) 2018 bei einer Regionalkonferenz der CDU. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Das Buch von Falke-Ischinger und Goffart über das Comeback des Friedrich Merz ist wohlwollend, aber nicht unkritisch. Positiv hervorzuheben ist, dass die beiden nicht dem derzeit unter Konservativen beliebten Trend des Merkel-Bashings folgen, sondern vor allem die gesellschaftspolitischen Errungenschaften der Altkanzlerin für die CDU würdigen. Entsprechend wichtig ist es in ihren Augen, dass Merz den Kurs der weltanschaulichen Verbreiterung der Union fortsetzt, wie jüngst beim CDU-Parteitag in Hannover geschehen.

Merz hat sich nach harten Machtkämpfen in der CDU durchgesetzt. Er mag näher an der Partei sein, als Merkel es je war. Von ihrer Popularität außerhalb der Union ist er jedoch noch meilenweit entfernt. Diese Lücke zu schließen, dafür bleiben ihm allerhöchstens drei Jahre.

Florian Keisinger ist Historiker.