CDU-Chef Friedrich Merz hat offenkundig nicht vor, den Resten der Koalition im Bundestag über die kommenden Wochen hinwegzuhelfen. Er will, dass der Kanzler sofort den Weg für Neuwahlen frei macht. Das hat auch damit zu tun, was er von Olaf Scholz persönlich hält.

Von Robert Roßmann, Berlin

Friedrich Merz hat erstaunlich lange geschwiegen. Als die Ampelkoalition am Mittwoch praktisch vor laufenden Fernsehkameras implodierte, gab es von ihm kein einziges öffentliches Statement. Dabei ist der Zusammenbruch der Regierung für einen Oppositionsführer der vermutlich größtmögliche Anlass zur Wortmeldung. Doch auch am Tag danach, am Donnerstagmorgen, hört man von Merz erst einmal nichts.