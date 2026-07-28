Nach dem chaotischen Kabinettsumbau fliegt der Kanzler nach Irland. Aber den innenpolitischen Ärger wird er nicht los. Nicht nur in den Spitzengremien der Union, auch an der Basis brodelt es.

Friedrich Merz könnte jetzt weite Wiesen sehen und sogar ein grasendes Schaf, wenn da nicht das Podest für die Fotografen und Kameraleute aufgebaut worden wäre vor ihm. Es ist Dienstagmittag, und Merz hat Aufstellung genommen vor dem Gästehaus der irischen Regierung. Farmleigh heißt dieser Ort, und das hellgraue Landhaus hinter Merz strahlt eine heitere Ruhe aus, die dem Kanzler nur recht sein kann.