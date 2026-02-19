Friedrich Merz kommt an diesem Freitag zum ersten Mal als Bundeskanzler auf einen CDU-Parteitag. Unter normalen Umständen müsste es ein Triumphzug werden. Helmut Kohl kam nach 13 Jahren CDU-Opposition ins Kanzleramt, Angela Merkel nach sieben. Unter Merz schaffte es die Partei nach dreieinhalb Jahren zurück an die Macht. Aber es sind keine normalen Umstände. Der Kanzler muss froh sein, wenn er die Stuttgarter Parteitagshalle ohne politische Schrammen wieder verlassen kann. Zu viele in der CDU sind enttäuscht – auch weil Merz vor der Bundestagswahl unerfüllbare Erwartungen geweckt hatte. Die Union liegt bei allen Umfrageinstituten unter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl, obwohl das mit 28,5 Prozent schon desaströs war.