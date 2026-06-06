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Merz bei der CDU in Mecklenburg-VorpommernHier sind sie stolz auf den unbeliebten Kanzler

Lesezeit: 4 Min.

Blumen für die geschundene Kanzlerseele: Friedrich Merz (rechts) wird von Landeschef Daniel Peters (links) und Philipp Amthor in Mecklenburg-Vorpommern empfangen.
Blumen für die geschundene Kanzlerseele: Friedrich Merz (rechts) wird von Landeschef Daniel Peters (links) und Philipp Amthor in Mecklenburg-Vorpommern empfangen. Jens Büttner/dpa

Friedrich Merz hält bei der CDU in Mecklenburg-Vorpommern eine eindringliche Rede, in der er vor dem „Big Bang“ warnt, wenn die Reformen nicht klappen. Über den freundlichen Empfang freut er sich aufrichtig.

Von Jana Stegemann

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Kurz vor dem Auftritt des Bundeskanzlers auf dem Parteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommern passierten gleich zwei bemerkenswerte Dinge: CDU-Altkanzlerin Angela Merkel verteidigte so deutlich wie nie zuvor die aktuelle Politik der Bundesregierung - und damit auch Friedrich Merz in einem FAZ-Interview. Das ist überraschend, weil Merkel und Merz ein sehr schwieriges Verhältnis haben, seit Merkel ihn vor Jahrzehnten politisch kalt gestellt hatte und Merz ihr das bis heute nachträgt.

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