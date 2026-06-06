Friedrich Merz hält bei der CDU in Mecklenburg-Vorpommern eine eindringliche Rede, in der er vor dem „Big Bang“ warnt, wenn die Reformen nicht klappen. Über den freundlichen Empfang freut er sich aufrichtig.

Kurz vor dem Auftritt des Bundeskanzlers auf dem Parteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommern passierten gleich zwei bemerkenswerte Dinge: CDU-Altkanzlerin Angela Merkel verteidigte so deutlich wie nie zuvor die aktuelle Politik der Bundesregierung - und damit auch Friedrich Merz in einem FAZ-Interview. Das ist überraschend, weil Merkel und Merz ein sehr schwieriges Verhältnis haben, seit Merkel ihn vor Jahrzehnten politisch kalt gestellt hatte und Merz ihr das bis heute nachträgt.