Nach den Landtagswahlen:Die CDU will’s positiv sehen

Von Robert Roßmann, Berlin

Friedrich Merz wird erst an diesem Montag in der CDU-Zentrale auftreten. Um 13 Uhr will er den Ausgang der Wahlen in Sachsen und Thüringen bewerten. Was er dann sagen wird, kann man sich aber schon denken. Carsten Linnemann, sein Generalsekretär, hat am Sonntagabend bereits eine Richtung vorgegeben.