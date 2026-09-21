Nicht in jeder Sitzung der CDU-Spitze gibt es ausschweifenden Redebedarf. An diesem Montag aber wollen offenkundig ziemlich viele im Bundesvorstand etwas loswerden, die Pressekonferenz mit dem Parteichef verzögert sich jedenfalls. Kein Wunder.
CDUFriedrich Merz übersteht einen weiteren Tag
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Nach dem Wahldesaster kommt die CDU-Spitze zusammen. Anschließend sagt Merz, niemand habe „irgendeine personelle Frage“ gestellt. Doch der Unmut über ihn ist groß.
Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin
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