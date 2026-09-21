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CDUFriedrich Merz übersteht einen weiteren Tag

Lesezeit: 4 Min.

Friedrich Merz am Montag im Foyer des Konrad-Adenauer-Hauses: Es stellten sich „grundsätzliche und sehr langfristige Fragen“, so der Kanzler.
Friedrich Merz am Montag im Foyer des Konrad-Adenauer-Hauses: Es stellten sich „grundsätzliche und sehr langfristige Fragen“, so der Kanzler.
Foto: Annegret Hilse/Reuters

Nach dem Wahldesaster kommt die CDU-Spitze zusammen. Anschließend sagt Merz, niemand habe „irgendeine personelle Frage“ gestellt. Doch der Unmut über ihn ist groß.

Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin

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Nicht in jeder Sitzung der CDU-Spitze gibt es ausschweifenden Redebedarf. An diesem Montag aber wollen offenkundig ziemlich viele im Bundesvorstand etwas loswerden, die Pressekonferenz mit dem Parteichef verzögert sich jedenfalls. Kein Wunder.

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