Der offizielle Titel in der Terminliste des Bundespresseamts lautet „Pressekonferenz BK Merz zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik“. Und in der Tat ist die sogenannte Sommerpressekonferenz des „BK“, also des Bundeskanzlers, immer ein wilder Ritt durch so ziemlich jedes denkbare politische Thema. Für Friedrich Merz war es das zweite Mal, dass er in der parlamentarischen Sommerpause vor der blauen Wand der Bundespressekonferenz Platz genommen hat. Die wichtigsten Erkenntnisse aus seinem Auftritt.
Friedrich Merz„Ich bin ein lernfähiges System“
Lesezeit: 4 Min.
Erfolge feiern, Optimismus verbreiten, sogar etwas Selbstkritik: Der Kanzler präsentiert sich vergleichsweise entspannt. Fünf Erkenntnisse aus der traditionellen Sommerpressekonferenz.
Von Daniel Brössler und Henrike Roßbach, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema