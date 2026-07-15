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Friedrich Merz„Ich bin ein lernfähiges System“

Lesezeit: 4 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz im Haus der Bundespressekonferenz am Mittwoch.
Bundeskanzler Friedrich Merz im Haus der Bundespressekonferenz am Mittwoch. Michael Kappeler/dpa

Erfolge feiern, Optimismus verbreiten, sogar etwas Selbstkritik: Der Kanzler präsentiert sich vergleichsweise entspannt. Fünf Erkenntnisse aus der traditionellen Sommerpressekonferenz.

Von Daniel Brössler und Henrike Roßbach, Berlin

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Der offizielle Titel in der Terminliste des Bundespresseamts lautet „Pressekonferenz BK Merz zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik“. Und in der Tat ist die sogenannte Sommerpressekonferenz des „BK“, also des Bundeskanzlers, immer ein wilder Ritt durch so ziemlich jedes denkbare politische Thema. Für Friedrich Merz war es das zweite Mal, dass er in der parlamentarischen Sommerpause vor der blauen Wand der Bundespressekonferenz Platz genommen hat. Die wichtigsten Erkenntnisse aus seinem Auftritt.

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