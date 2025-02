Darum geht es in dieser sechsten von sechs Sonderfolgen von „Auf den Punkt“ zur Bundestagswahl am 23. Februar. In sechs Episoden, die immer Samstag und Sonntag bis zur Wahl erscheinen werden, stellen wir die Personen genauer vor, die diesen ungewöhnlichen, kurzen und lauten Wahlkampf prägen: Woher kommen sie und wie kommen sie daher auch zu ihren inhaltlichen Überzeugungen? Was treibt sie an und wie wollen sie das Land verändern?

Redaktionsschluss dieser Folge: 14.02., 12 Uhr

<strong>Bereits erschienen:</strong>

Olaf Scholz – Der Mann, der nicht gehen will

Alice Weidel – Radikal im bürgerlichen Gewand

Robert Habeck – Die grüne One-Man-Show

Christian Lindner – Die Freiheit nehm' ich mir

Sahra Wagenknecht – Ein neuer Rechts-Links-Populismus?

SZ Plus Bundestagswahl : Wie reagieren die Wähler auf Merz’ Manöver mit der AfD? Zum ersten Mal hat die Union versucht, ein Gesetz im Bundestag mit Stimmen der AfD durchzusetzen. Die Empörung war groß. Auf die Meinungsumfragen aber hat das kaum einen Einfluss. Von Vivien Götz und Sören Müller-Hansen

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.