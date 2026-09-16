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CDUIm Keller gibt es viel Applaus für Friedrich Merz

Lesezeit: 4 Min.

Unter einem ehemaligen Berliner Brauerei-Gelände bemühte sich der in Bedrängnis geratene Bundeskanzler am Dienstagabend um Unterstützung.
Unter einem ehemaligen Berliner Brauerei-Gelände bemühte sich der in Bedrängnis geratene Bundeskanzler am Dienstagabend um Unterstützung.
Michael Kappeler/dpa

Der Kanzler muss gerade um seine Macht kämpfen, aber bei einer besonderen Veranstaltung in Berlin bekommt er viel Zuspruch – und überrascht mit einigen erstaunlichen Erklärungen.

Von Robert Roßmann, Berlin

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So einen angenehmen Auftritt wie in diesem Berliner Gewölbekeller dürfte der Kanzler schon lange nicht mehr gehabt haben. Zuletzt haben sie ihn ja beinahe versteckt. Zu groß war der Unmut von Bürgern, der ihm bei Auftritten entgegenschlug. Doch an diesem Dienstagabend ist alles anders. Als Merz den Keller betritt, gibt es langen Applaus. „Vielen Dank für die freundliche und liebevolle Begrüßung“, sagt Merz. Ein Saal voller junger Menschen, die ihn beinahe herzlich empfangen, das erlebt der Kanzler nicht mehr so oft. Am Ende wird er sagen, der Abend habe ihn motiviert und ihm „ein Stück Kraft“ gegeben „in einer Zeit, die verdammt nicht einfach ist“.

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SZ PlusVon Katja Auer, Daniel Brössler und Björn Finke

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