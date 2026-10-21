Friedrich Merz hatte schon alles aufgezählt, was ihn dieser Tage so umtreibt, von Europas mangelnder Wettbewerbsfähigkeit über die unfairen Praktiken einiger Handelspartner bis zum Versuch mancher Regierungen, wirtschaftliche Abhängigkeiten politisch auszunutzen. Was ihn jedoch wirklich um den Schlaf bringt, gab der Bundeskanzler erst ganz zum Schluss seines Auftritts beim „Berlin Global Dialogue“ preis. „Meine größte Sorge im Moment ist nicht unsere Wirtschaft, ist nicht die Europäische Union, ist nicht Amerika, ist nicht China“, sagte er bei der Zusammenkunft von führenden Politikern und Managern aus aller Welt. „Meine größte Sorge ist die Einflussnahme Russlands auf unsere Gesellschaften und wie sie mit Erfolg dabei sind, unsere Gesellschaften zu destabilisieren“, warnte der Kanzler.