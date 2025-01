Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz will die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nach einem Wahlsieg grundlegend neu ausrichten. „Wir brauchen einen Politikwechsel auch in der Außenpolitik und in der Sicherheitspolitik, um unsere Interessen und unsere Werte in dieser Zeit eines Epochenbruchs effektiv durchsetzen zu können“, sagte Merz am Donnerstag in Berlin. Dabei verwies er auf den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor drei Jahren und Systemkonkurrenz mit autoritären Mächten wie China.