Trotz Kritik aus der eigenen Partei, dem Kanzleramt und der evangelischen Kirche möchte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz seine umstrittene Bemerkung zu Zahnarztbesuchen von Asylbewerbern nicht korrigieren. "Da muss nicht gleich die ganze Republik in Schnappatmung verfallen, wenn man mal zu diesem Thema etwas klar und deutlich sagt", sagte er am Wochenende beim Landesparteitag der sachsen-anhaltischen CDU in Magdeburg. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hingegen forderte Merz zu einer anderen Tonlage in der Migrationspolitik auf. "Was Herr Merz vorgetragen hat, entspricht nicht der rechtlichen Lage in Deutschland", sagte er im Südwestrundfunk (SWR). "Ich finde, dass man besser auf seine Worte aufpassen sollte."