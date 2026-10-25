Friedrich Merz hält seine Dienstreisen ins Ausland für gewöhnlich kurz. Wenn es die Entfernung und das Programm zulassen, ist er häufig abends schon wieder in Deutschland . Davon kann, wenn Merz an diesem Montagmittag Platz nimmt in einem Airbus der Flugbereitschaft, keine Rede sein. Der Bundeskanzler startet in Richtung Asien zur bisher längsten Dienstreise seiner Amtszeit. Erst spät am Freitagabend wird er aus Singapur , Japan und Südkorea in Berlin zurückerwartet.

Die Tatsache, dass Merz eine ganze Arbeitswoche im Ausland verbringen wird, lässt zwei Deutungen zu: Entweder die, dass die innenpolitische Lage nicht ganz so brisant sein kann, oder die, dass die außenpolitische Situation eben doch den Außenkanzler fordert.

Die Staaten, die Merz nun besucht, sieht die Bundesregierung als Schicksalsgenossen

Die Reise finde in „einem außen- und sicherheitspolitisch schwierigen Umfeld gezeichnet von Großmachtpolitik, von der Erosion internationaler Ordnung und von technologischen Revolutionen“ statt, heißt es aus der Bundesregierung. Da sei es „für den Kanzler wichtig, in die Partnerschaft mit den Staaten der Region zu investieren“. Alle drei von Merz besuchten Staaten werden von der Bundesregierung als Schicksalsgenossen betrachtet.

Sie fühlen sich dem politischen Westen zugehörig, der seit Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump ohne seine traditionelle Führungsnation um Fassung ringt. Die Tatsache, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gleichzeitig nach China reist, illustriere, wie wichtig die Region für Deutschland sei, heißt es aus der Bundesregierung. Einen anderen Zusammenhang gebe es aber nicht. Merz selbst hatte Peking im Februar besucht.

Die Staaten auf Merz’ aktueller Reiseroute werden wie Deutschland herausgefordert durch Trumps Angriff auf den freien Welthandel, die Folgen seines Iran-Kriegs, den Machtanspruch Chinas und die Bedrohung der internationalen Ordnung durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die lange Reise soll nach den Vorstellungen von Merz Teil der Bemühungen sein, zusammenzuhalten, was vom Westen und einer nach Regeln organisierten Weltordnung noch übrig ist.

Wie der kanadische Premierminister Mark Carney sieht er mittelgroße Staaten wie Deutschland dabei in einer besonderen Verantwortung. Mittelmächte müssten gemeinsam handeln, denn wer nicht am Tisch sitze, stehe „auf der Speisekarte“, hatte Carney im Januar auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gewarnt.

Merz folgt den Spuren Merkels – zumindest in Singapur

In Singapur will Merz an diesem Dienstag am Institute of Southeast Asian Studies in der sogenannten Singapore Lecture seine Vorstellungen zum deutschen Engagement im Indopazifik darlegen. Merz folgt damit den Spuren von Angela Merkel, die den Vortrag als Bundeskanzlerin 2011 gehalten hatte.

Merkel war es damals vor allem darum gegangen, Sorgen wegen der Eurokrise zu zerstreuen. Insgesamt war der Grundton aber, beflügelt vom Arabischen Frühling, ein optimistischer. „Es liegt natürlich auch in unserem eigenen Interesse, dass sich möglichst viele Länder auf der Welt in Richtung Offenheit, Transparenz und Demokratie entwickeln“, hatte Merkel gesagt. Merz dürfte es nun eher darum gehen, was der Willkür der Großmächte entgegengesetzt werden kann.

Allerdings geht es auf der Kanzlerreise nicht zuletzt ums Geschäft. Begleitet wird er von einer großen Wirtschaftsdelegation vor allem aus den Bereichen Industrie, Technologie, Verteidigung und Energie. Üblicherweise nutzen Konzernchefs Kanzlerreisen auch zur symbolträchtigen Unterzeichnung von Deals oder Abschlusserklärungen. Merz will seine Tour auch nutzen, um wie schon auf einer Konferenz mit etwa 200 internationalen und deutschen Vorstandschefs vergangene Woche in Berlin Investoren nach Deutschland zu locken. Am Freitag will Merz in Seoul eine Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft eröffnen.

Wichtigste Station ist naturgemäß Japan, wo Merz von Premierministerin Sanae Takaichi erwartet wird. Einerseits ist Japan Deutschlands zweitgrößter Handelspartner in Asien. Als Nachbarland Russlands gilt es aber auch als Partner gegen die zunehmende Bedrohung durch hybride Kriegsführung aus Moskau. Außerdem könne man, heißt es aus der Bundesregierung, von Japan lernen, wenn es darum gehe, unabhängiger von kritischen Rohstoffen aus China zu werden.