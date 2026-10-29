Auf dem Weg zum Tokioter Flughafen macht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag noch kurz einen Abstecher in die Zukunft. In einer Halle der Firma Kyoto Fusioneering erwarten ihn die Chefs mit großen Schautafeln. „Gerade unterzeichnet: Drei neue japanisch-deutsche Partnerschaften“, steht auf einer.
WirtschaftspolitikMerz wirbt in Asien für eine große Vision
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Der Bundeskanzler reist mit namhaften Wirtschaftsvertretern durch Fernost. Er lobt einzelne Abkommen, wünscht sich aber mehr: eine Art wirtschaftspolitisches Verteidigungsbündnis.
Von Daniel Brössler und David Pfeifer, Tokio, Seoul
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