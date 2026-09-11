Friedrich Merz ist in einer miserablen Lage. In der Unionsfraktion halten ihn die meisten für eine Last. Man trifft dort eigentlich nur noch auf zwei Einschätzungen: Mit dem Kanzler wird es nichts mehr, leider werden wir ihn nicht los. Oder: Es ist schlimm mit ihm, aber da müssen wir jetzt durch – vielleicht wird es ja doch noch mal besser. Dass sich CDU-Ministerpräsidenten schützend vor Merz stellen, hat man auch schon länger nicht mehr erlebt.
CDUWas Merkel tat, als sie in einer ähnlichen Lage war wie Merz heute
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Im Herbst 2018 gab es schon einmal Landtagswahlen im Abstand von zwei Wochen, bei denen die AfD triumphierte und die Union einbrach. Anschließend kündigte Angela Merkel ihren Rückzug an.
Von Robert Roßmann, Berlin
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