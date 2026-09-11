Friedrich Merz ist in einer miserablen Lage. In der Unionsfraktion halten ihn die meisten für eine Last. Man trifft dort eigentlich nur noch auf zwei Einschätzungen: Mit dem Kanzler wird es nichts mehr, leider werden wir ihn nicht los. Oder: Es ist schlimm mit ihm, aber da müssen wir jetzt durch – vielleicht wird es ja doch noch mal besser. Dass sich CDU-Ministerpräsidenten schützend vor Merz stellen, hat man auch schon länger nicht mehr erlebt.