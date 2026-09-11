Zum Hauptinhalt springen

CDUWas Merkel tat, als sie in einer ähnlichen Lage war wie Merz heute

Lesezeit: 4 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz verfolgt die Bundestagsdebatte zum Bundeshaushalt 2027.
Bundeskanzler Friedrich Merz verfolgt die Bundestagsdebatte zum Bundeshaushalt 2027.
Michael Kappeler/dpa

Im Herbst 2018 gab es schon einmal Landtagswahlen im Abstand von zwei Wochen, bei denen die AfD triumphierte und die Union einbrach. Anschließend kündigte Angela Merkel ihren Rückzug an.

Von Robert Roßmann, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Friedrich Merz ist in einer miserablen Lage. In der Unionsfraktion halten ihn die meisten für eine Last. Man trifft dort eigentlich nur noch auf zwei Einschätzungen: Mit dem Kanzler wird es nichts mehr, leider werden wir ihn nicht los. Oder: Es ist schlimm mit ihm, aber da müssen wir jetzt durch – vielleicht wird es ja doch noch mal besser. Dass sich CDU-Ministerpräsidenten schützend vor Merz stellen, hat man auch schon länger nicht mehr erlebt.

Zur SZ-Startseite

CDU
:Merz: „Aufgeben ist für mich keine Option“

Das Wahldesaster von Sachsen-Anhalt erschüttert die CDU in ihren Grundfesten. Parteichef Merz räumt seine Mitverantwortung ein, aber seinen Posten räumt er nicht. Ändern will er nun einiges, auch sich selbst.

SZ PlusVon Daniel Brössler und Robert Roßmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite