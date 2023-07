Friedrich Merz am Set des ZDF-Interviews vom Sonntag in Arnsberg.

Von Tim Frehler und Roland Preuß, München/Berlin

Friedrich Merz hat sich am Montagmorgen bemüht, die Debatte einzufangen, die er am Vorabend losgetreten hatte. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er: "Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben." Das wolle er noch einmal klarstellen, er habe es nie anders gemeint.

Darüber, was der CDU-Chef im ZDF-Sommerinterview genau gemeint hatte, war seit Sonntagabend eine heftige Diskussion ausgebrochen. Zwar betonte Merz in dem Interview, dass CDU und CSU nicht mit der AfD zusammenarbeiten würden. Er beschränkte das aber auf "gesetzgebende Körperschaften" auf europäischer, Bundes- oder Landesebene. Demokratische Wahlen müsse man akzeptieren, sagte Merz. "Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet."

Zahlreiche Unionspolitiker gingen daraufhin auf Distanz zu Merz, betonten, es dürfe keinerlei Kooperation mit der AfD geben. So schrieb etwa CSU-Chef Markus Söder auf Twitter: "Die CSU lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab - egal auf welcher politischen Ebene."

Merz' Äußerungen stehen auch in Gegensatz zur Beschlusslage der CDU. Auf dem Parteitag 2018 legte die CDU fest, eine Zusammenarbeit dürfe es weder mit der AfD noch mit der Linkspartei geben. Die obersten Parteigremien bekräftigten dies nach der Ermordung Walter Lübckes. Der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten soll Berichten zufolge für die AfD Plakate geklebt haben und bei Treffen der Partei dabei gewesen sein. Merz selbst hat 2021 jedem, der mit der AfD zusammenarbeitet, den Ausschluss aus der Partei angedroht.

Doch die aufgeregte Debatte zeigt auch, wie schwierig es für die Union und ihren Chef geworden ist, dieses Kooperationsverbot aufrechtzuerhalten. Der Kommunalpolitiker Michael Brychcy, CDU-Bürgermeister in Waltershausen im Landkreis Gotha, hatte etwa vor Kurzem erklärt, es sei nicht möglich, AfD-Politiker komplett zu ignorieren.

Die Frage bleibt, was genau als Zusammenarbeit gilt

Im Landkreis Sonneberg, wo im Juni der erste Landrat der AfD gewählt wurde, sind zwei CDU-Politiker seine Beigeordneten, die ihn vertreten. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) betonte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am Montag, die Beschlüsse der CDU, mit der AfD nicht zusammenzuarbeiten, seien "richtig, zwingend und notwendig". Wenn Bürger auf lokaler Ebene aber Politiker der AfD wählten, "dann wird man in diesem Stadtrat, Gemeinderat ja miteinander reden". Das sei aber noch keine Zusammenarbeit. Insofern stellt sich nach Merz' Äußerungen mehr als zuvor die Frage, was genau als Zusammenarbeit mit der AfD gilt.

In der AfD-Spitze zeigte man sich hingegen erfreut über Merz' Aussagen. "Ich habe es schon vor Wochen angesprochen, die CDU wird nicht umhinkommen, das unsinnige Kontaktverbot zur AfD aufzuheben", sagte die Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel am Montag der Süddeutschen Zeitung.

Die AfD strebt schon lange eine Zusammenarbeit mit der Union an, eine Koalition mit CDU oder CSU gilt den Parteistrategen als einzige absehbare Möglichkeit, zu Regierungsmacht zu kommen. Weidel kritisierte die Klarstellung des CDU-Vorsitzenden vom Montag. "Dass Friedrich Merz nun zum wiederholten Mal Angst vor der eigenen Courage hat und wieder zurückrudert, ist bezeichnend für seinen Schlingerkurs", sagte sie.