Im Ringen um einen Frieden in Afghanistan gibt es eine Annäherung zwischen den USA und den Taliban. Es gebe Fortschritte, sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Donnerstag beim Nato-Treffen in Brüssel. So läge ein Vorschlag für eine siebentägige Waffenruhe auf dem Tisch, die Taliban müssten nun beweisen, wie ernst es ihnen sei, den Konflikt zu beenden. In Doha sitzen die Taliban und US-Diplomaten seit Monaten an einem Tisch. Die afghanische Regierung ist bislang an den Treffen nicht beteiligt, was in Kabul Nervosität auslöst.

