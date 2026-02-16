Zum Hauptinhalt springen

US-PlanTrumps „Friedensrat“ stellt fünf Milliarden Dollar für Gaza in Aussicht

Lesezeit: 3 Min.

„Das bedeutendste internationale Gremium der Geschichte“: US-Präsident Donald Trump über den von ihm ins Leben gerufenen sogenannten Friedensrat.
„Das bedeutendste internationale Gremium der Geschichte“: US-Präsident Donald Trump über den von ihm ins Leben gerufenen sogenannten Friedensrat. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Das neue Gremium trifft sich diese Woche erstmals in Washington und berät über den Wiederaufbau des Palästinensergebiets. Der US-Präsident bestimmt, wann weitere Treffen stattfinden, und behält ein Vetorecht.

Von Charlotte Walser, Washington

