Giorgia Meloni war, anders als zahlreiche Staats- und Regierungschefs, nicht nach München gereist am vergangenen Wochenende. Stattdessen war sie beim Gipfeltreffen der Afrikanischen Union in Addis Abeba. Die Sicherheitskonferenz hatte Italiens Ministerpräsidentin dennoch auch aus der Ferne im Blick, ganz besonders die Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz und dessen Diagnose der „Kluft“, des „tiefen Grabens“ zwischen Europa und den USA.