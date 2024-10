Friedenspolitik:Die Fehler der Ukraine-Unterstützer

Von Georg Ismar, Berlin

Es ist ein Satz, der eigentlich nicht zu bestreiten ist. „Wir erleben in der Ukraine einen russischen Angriffskrieg, der jeden Tag Tod und Zerstörung bringt.“ Doch als der SPD-Politiker Ralf Stegner den Satz am 3. Oktober als Redner auf einer Demonstration aussprach, wurde er tausendfach ausgebuht, es folgten „Aufhören“- und sogar „Abführen“-Rufe. Die Friedensbewegung in Deutschland sei „am 3. Oktober in Berlin gestorben“, meinte dazu die Zeitung taz. Wer Stegners Tatsachenfeststellung für unerträglich halte, demonstriere nicht für Frieden, sondern für den Okkupanten. Die von Sahra Wagenknecht angeführte Bewegung sei „Putins deutsche Resterampe“.