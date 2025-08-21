Zum Hauptinhalt springen

ZentralafrikaTrumps Friedensplan für Kongo geht nicht auf

Lesezeit: 3 Min.

Menschrechtsgruppen berichten von Erschießungen, Vergewaltigungen und Entführungen Schutzloser: Einwohner von Buhumba in der Kivu-Provinz.
Die mächtige Rebellengruppe M23 unterbricht die Verhandlungen mit der kongolesischen Regierung. Über die hohen Hürden für einen Frieden in einer der meist geschundenen Regionen der Welt.

Von Arne Perras

US-Präsident Donald Trump lässt wenig Zweifel aufkommen, wer aus seiner Sicht den nächsten Friedensnobelpreis verdient hätte – er natürlich, wer sonst? Nicht nur im Fall der von Russland überfallenen Ukraine will Trump sich als Friedensbringer ins Licht rücken, er hat es auch auf Kongo abgesehen, nannte im Juni das von den USA vermittelte Abkommen zwischen der Demokratischen Republik Kongo (DRC) und Ruanda einen „wundervollen Vertrag“. Laut Trump ist dieser Plan geeignet, Kongo zu befrieden – und den USA zugleich wertvolle Bodenschätze zu sichern.

