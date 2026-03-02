Zum Hauptinhalt springen

OppositionMachado kündigt baldige Rückkehr nach Venezuela an

Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado in Washington. (Archivbild)
Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado in Washington. (Archivbild) (Foto: IMAGO/Kyodo News)

Sie werde „in wenigen Wochen“ nach Venezuela zurückkehren, um den Übergang im Land zu begleiten. Der Übergang in die Demokratie in Venezuela sei unaufhaltsam. Zurzeit hält sich die Friedensnobelpreisträgerin in den USA auf.

Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat ihre baldige Rückkehr in ihr Heimatland angekündigt. Sie werde „in wenigen Wochen“ nach Venezuela zurückkehren, um den Übergang im Land zu begleiten, erklärte die Friedensnobelpreisträgerin in einer auf ihren sozialen Medien veröffentlichten Ansprache. „Der Übergang in eine Demokratie in Venezuela ist unaufhaltsam“, sagte Machado.

Vor 80 Tagen habe sie das Land mit einer Mission verlassen. „Viele Venezolaner riskierten ihr Leben, damit ich heute hier sein und diese Mission erfüllen kann“, sagte die 58-Jährige, die sich momentan in den USA aufhält. Das Volk rief sie auf, sich auf einen „neuen und gigantischen Wahlsieg“ vorzubereiten.

Proteste in Venezuela
:„Wir geben nicht auf“

Studierende in Venezuela protestieren zu Hunderten auf den Straßen für Demokratie und Freiheit der politischen Gefangenen. Der Regierung könnte die politische Kontrolle bald entgleiten.

SZ PlusVon Jan Heidtmann

Im vergangenen Dezember hatte die bis dahin im Untergrund lebende Politikerin den Friedensnobelpreis in Oslo persönlich entgegengenommen. Nach der Ergreifung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitesoldaten Anfang Januar hatte Machado zunächst die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia als Nachfolger gefordert. Später erklärte sie, selbst Präsidentin Venezuelas werden zu wollen.

Seit dem Machtwechsel befindet sich das südamerikanische Land in einer Phase politischer Umbrüche. Die aktuelle Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez habe dieselbe Natur wie die vorherige, sagte Machado: „Es sind die, die gefoltert, verfolgt, eingesperrt haben, Menschen haben verschwinden lassen, sie umgebracht und enteignet haben und die gelogen haben.“

