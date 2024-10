Die japanische Friedensorganisation Nihon Hidankyo wird in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Sie wird damit für ihren Einsatz für eine Welt frei von Atomwaffen geehrt und auch dafür, dass sie durch Zeitzeugen-Aussagen demonstriert hat, dass solche Waffen nie wieder eingesetzt werden sollten. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt. Man habe die Organisation noch nicht erreichen können, um ihr von der Auszeichnung zu berichten, sagte der neue Vorsitzende des Komitees, Jørgen Watne Frydnes, bei der Preisbekanntgabe am Freitagvormittag.

In Zeiten von Nahostkonflikt, Ukraine-Krieg und Dutzenden weiteren gewalttätigen Konflikten in der Welt hatte sich in diesem Jahr vor der Preisbekanntgabe kein klarer Favorit auf den Friedensnobelpreis abgezeichnet. Nominiert waren diesmal insgesamt 286 Kandidatinnen und Kandidaten, unter ihnen 197 Persönlichkeiten und 89 Organisationen. Das waren deutlich weniger als in den Vorjahren. Die Namen der Nominierten werden von den Nobel-Institutionen traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten.

In dieser Woche sind bereits die Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur bekannt gegeben worden. Am Montag folgt zum Abschluss noch die Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften. All diese Nobelpreise werden traditionell in Stockholm vergeben, der Friedensnobelpreis als einziger in Oslo.

Die Nobelpreise – außer der Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften – gehen auf den Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) zurück. An dessen Todestag am 10. Dezember werden sie allesamt feierlich überreicht, der Friedenspreis dabei wieder als einziger in Oslo statt in Stockholm. Pro Kategorie sind die Auszeichnungen in diesem Jahr mit einem Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (fast 970 000 Euro) verbunden.

Detailansicht öffnen So sieht die Nobelpreismedaille aus. (Foto: Jacquelyn Martin/AP)

Das sind die Friedensnobelpreisträger der vergangenen Jahre

2023: Narges Mohammadi

Detailansicht öffnen Die Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi kämpft gegen die Unterdrückung der Frauen in Iran. (Foto: Mohammadi Family Archive Photos/via Reuters)

2023 ging der Preis an Narges Mohammadi – für ihren „Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen in Iran“ sowie ihren „Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle“. Entgegennehmen durfte die 52-Jährige die Auszeichnung nicht, weil sie im Gefängnis saß.

2022: Ales Bjaljazki

Detailansicht öffnen Der Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki ist Mitbegründer der NGO Wjasna, die Buch führt über das Vorgehen belarussischer Behörden gegen Demokratie-Aktivisten. (Foto: Sergei Grits/AP)

In der Auszeichnung für den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki, die Menschenrechtsorganisation Memorial aus Russland und das ukrainische Center for Civil Liberties sahen Experten 2022 auch ein Signal an Kremlchef Wladimir Putin, den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko und andere Autokraten.

2021: Maria Ressa und Dmitrij Muratow

Detailansicht öffnen Die Journalisten Maria Ressa und Dmitrij Muratow setzen sich für Meinungsfreiheit ein. (Foto: Alexander Zemlianichenko/dpa)

Die Journalisten Maria Ressa und Dmitrij Muratow wurden 2021 für ihre Bemühungen geehrt, die Meinungsfreiheit auf den Philippinen und in Russland zu verteidigen. Ressa prangerte als Chefin der Online-Nachrichtenagentur Rappler seit Jahren die brutalen Methoden des damaligen philippinischen Machthabers Rodrigo Duterte an. Muratow war lange Chefredakteur der regimekritischen russischen Zeitung Nowaja Gaseta.

2020: UN-Welternährungsprogramm

Detailansicht öffnen Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist nach eigenen Angaben „die führende humanitäre Organisation im Kampf gegen den weltweiten Hunger“. (Foto: European Pressphoto Agency/dpa)

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen wurde 2020 für seine Bemühungen im Kampf gegen den Hunger und zur Verbesserung der Friedensbedingungen in Konfliktgebieten ausgezeichnet.

2019: Abiy Ahmed

Detailansicht öffnen Abiy Ahmed wurde 2019 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Heute wird diese Entscheidung kritisch gesehen. (Foto: Tiksa Negeri/Reuters)

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed erhielt den Preis 2019 für seine Bemühungen für Frieden und internationale Zusammenarbeit und vor allem für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea. Die Vergabe zeigt jedoch auch das Problem, wenn aktive Politiker ausgezeichnet werden. In den Jahren nach der Ehrung versank das Land wieder im Bürgerkrieg, und Abiy Ahmed trug wenig zur Deeskalation bei.