Narges Mohammadi will "nie aufhören, für die Verwirklichung von Demokratie, Freiheit und Gleichheit zu kämpfen".

Die Nobelpreisträgerin des Jahres 2023 heißt Narges Mohammadi. Die Iranerin kämpft seit Jahrzehnten für ein freies Land, auch während der Proteste im vergangenen Jahr. Wer ist die Frau, die gerade wieder in Haft sitzt - wie schon mehr als ihr halbes Leben lang?

Von Raphael Geiger, Istanbul

Sie sitzt oft vor dem Fenster ihrer Zelle und schaut hinaus, sie kann von dort die Berge um Teheran sehen. So hat sie es erzählt, als sie noch telefonieren durfte. Die New York Times zitierte sie so. Bevor das Regime ihr auch die letzten Rechte nahm, die sie als Gefangene im Evin-Gefängnis noch hatte: zu telefonieren, Besuch zu empfangen.