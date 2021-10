Der Preis gilt als die renommierteste politische Auszeichnung der Welt und geht an eine Philippinerin und einen Russen für ihren Einsatz für die Pressefreiheit.

Die Journalistin Maria Ressa und der Journalist Dmitrij Muratow gewinnen den Friedensnobelpreis 2021. Das teilte das norwegische Nobelkomitee in Oslo mit. Sie erhalten die Auszeichnungen für ihre Bemühungen, die Meinungsfreiheit auf den Philippinen und in Russland zu verteidigen. "Zugleich stehen sie für alle Journalisten, die sich für dieses Ideal einsetzen in einer Welt, in der Demokratie und Pressefreiheit zunehmend gefährdet sind", sagte die Vorsitzende des Komitees Berit Reiss-Andersen.

Als Journalistin und Leiterin von Rappler, einem digitalen Medium für investigativen Journalismus, habe sich Ressa als unerschrockene Verteidigerin der Meinungsfreiheit erwiesen. Sie nutze die Pressefreiheit, um "Machtmissbrauch, Gewaltanwendung und wachsenden Autoritarismus" auf den Philippinen aufzudecken. In einer ersten Reaktion sagte Ressa, Journalismus sei nie so wichtig gewesen wie heute. "Der Nobelpreis wird uns Kraft geben den Kampf weiterzuführen."

Ressa ist als Neunjährige mit ihren Eltern in die USA gezogen. Von 1988 bis 2005 leitete sie CNN-Büros, erst in Manila (Philippinen), dann in Jakarta (Indonesien). Sie ist die 18. Frau, die den Friedensnobelpreis gewonnen hat.

Dmitrij Muratow, Chefredakteur der russischen Nowaja Gaseta, habe sich trotz Morden und Drohungen geweigert, die Unabhängigkeit seiner Zeitung aufzugeben und "sich konsequent für die Rechte von Journalisten eingesetzt", so Reiss-Andersen. Nowaja Gaseta sei Russlands unabhängigste Zeitung. Mehrere Mitarbeiter wurden in vergangenen Jahren ermordet, unter ihnen die 2006 erschossene Anna Politkowskaja. Sie hatte über Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien berichtet.

Die Nobelpreise sind mit zehn Millionen schwedischen Kronen (etwa 980 000 Euro) pro Kategorie dotiert. Der Friedensnobelpreis gilt als die renommierteste politische Auszeichnung der Welt. 329 Kandidaten - 234 Persönlichkeiten und 95 Organisationen - waren diesmal für ihn nominiert worden. Das ist die drittgrößte Nominiertenzahl jemals.

Als aussichtsreiche Kandidaten galten vor der Bekanntgabe die führende Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Bewegung Fridays for Future, aber auch die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Auch die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny und Aktivisten aus Hongkong wurden als mögliche Preisträger genannt.

Der Friedensnobelpreis wird als einziger der Preise nicht in Stockholm, sondern in Oslo verkündet. Verliehen werden die Auszeichnungen traditionsgemäß am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896). Willy Brandt als letzter deutscher Preisträger war 1971 für seine Ostpolitik ausgezeichnet worden, die zur Entspannung im Kalten Krieg beigetragen hatte.

Das sind die Friedensnobelpreisträger der vergangenen Jahre: