Wladimir Putin: Friedensstifter fern der Heimat?

Die Beschränkung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit, die Krim-Annexion und die Stigmatisierung von NGOs im eigenen Land hin oder her - für die Intervention im Syrienkrieg sehen einige Befürworter den russischen Präsidenten Putin als nächsten Friedensnobelpreisträger. Erneut - er war 2017 schon einmal nominiert. Sollte er es wieder nicht schaffen, kann er sich an einer anderen Friedensauszeichnung erfreuen: Wegen seiner Verdienste als "großer Anführer des Friedens" in Syrien hat ihn Venezuela bereits mit dem erstmals vergebenen Hugo-Chávez-Friedenspreis ausgezeichnet.