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Friedensnobelpreisträgerin Navi PillayMit Recht gegen die Stärkeren

Lesezeit: 4 Min.

Geboren 1941 in Südafrika, machte Navi Pillay später Karriere als Juristin in internationalen Organisatioren.
Geboren 1941 in Südafrika, machte Navi Pillay später Karriere als Juristin in internationalen Organisatioren.
Foto: Wikus de Wet/AFP

Die Juristin Navi Pillay aus Südafrika erhält den Friedensnobelpreis, unter anderem für ihr Engagement am Internationalen Strafgerichtshof. Darin liegt auch eine Botschaft an die Trump-Regierung.

Von Ronen Steinke

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Eine kleine Dame. Unprätentiös, lächelnd. So konnte man die aus Südafrika stammende Juristin Navanethem „Navi“ Pillay vor ein paar Jahren kennenlernen, die an diesem Freitag den Friedensnobelpreis erhalten hat. Es war eine Begegnung an einem historischen Ort, der leicht zu Schwulst oder Pathos verleiten könnte. Nämlich unter der niedrigen Decke im einstigen Richterzimmer des Nürnberger Tribunals, vor dem 1945 die NS-Hauptkriegsverbrecher angeklagt wurden.

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