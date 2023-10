Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die iranische Frauenrechtlerin und Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi. Das hat das Nobelkomitee in Oslo bekanntgegeben. Sie gehört dem iranischen Zentrum für die Verteidigung der Menschenrechte an, wurde mehrmals festgenommen und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Auch derzeit sitzt sie im Gefängnis.

Die Auszeichnung gilt als wichtigster politischer Preis weltweit. 351 Kandidatinnen und Kandidaten waren dafür nominiert, darunter 259 Personen und 92 Organisationen. Mehr Nominierungen gab es nur im Jahr 2016, damals waren es 376. Wer zum Kreis der Aspiranten gehörte und leer ausging, wird in der Regel lange Zeit nicht öffentlich. Die Nobel-Institutionen halten die Listen 50 Jahre lang geheim.

Alle Nobelpreise sind in diesem Jahr mit jeweils elf Millionen schwedischen Kronen dotiert, etwa 950 000 Euro. Die Geehrten dürfen ihre prestigeträchtige Medaille traditionell am 10. Dezember in Empfang nehmen, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).

Die Auswahl der Friedensnobelpreisträger hängt auch damit zusammen, wie der Begriff Frieden ausgelegt wird. Manche Menschen führen an, dass es darum gehen sollte, Frieden zu bringen und dass den Preis deshalb Menschen erhalten sollten, die Kriege beendet haben. Dies würde aber etwa den Kampf für Menschenrechte, die Umwelt und nukleare Abrüstung ausschließen - alles Themen, für die der Preis in der Vergangenheit bereits vergeben wurde.

In der Auszeichnung für den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki, die Menschenrechtsorganisation Memorial aus Russland und das Center for Civil Liberties sahen Experten 2022 auch ein Signal an Kremlchef Wladimir Putin, den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko und andere Autokraten.

Die Journalisten Maria Ressa und Dmitrij Muratow wurden 2021 für ihre Bemühungen geehrt, die Meinungsfreiheit auf den Philippinen und in Russland zu verteidigen. Ressa prangert als Chefin der Online-Nachrichtenagentur Rappler seit Jahren die brutalen Methoden des philippinischen Machthabers Rodrigo Duterte an. Muratow war lange Chefredakteur der regimekritischen russischen Zeitung Nowaja Gaseta.

Die Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen wurde 2020 für seine Bemühungen im Kampf gegen den Hunger und zur Verbesserung der Friedensbedingungen in Konfliktgebieten ausgezeichnet.

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed erhielt den Preis 2019 für seine Bemühungen für Frieden und internationale Zusammenarbeit und vor allem für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea. Die Vergabe zeigt jedoch auch das Problem, wenn aktive Politiker ausgezeichnet werden. In den Jahren nach der Ehrung versank das Land wieder im Bürgerkrieg und Abiy trug wenig zur Deeskalation bei.